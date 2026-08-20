Седем пожарни и два хеликоптера са ангажирани в гасенето на горски пожар между сливенските села Медвен и Градец. Задействана е системата BG-Alert за населените места в района.

Сигналът за огъня е получен днес в 13:30 часа. На място има 5 екипа на РДПБЗН-Сливен. В гасенето са включени и два екипа от Бургас и служители на Държавно горско стопанство-Котел.

Екипажи от Военновъздушните сили с два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база „Крумово” също помагат за гасеното на пламъците, уточниха от Военното министерство. Машините излетели малко след 16.30 ч. и се отправили към засегнатия район, където ще обливат горящите участъци с вода от въздуха. Помощ в борбата със същия пожар оказва и модулно формирование за гасене на пожари от 13-о Бригадно командване – Сливен. На терен действат 22-ма военнослужещи с техника, под ръководството на старши лейтенант Даниел Божеков.

По първоначални данни пожарът е от двете страни на път ІІ-48. На място има полицейски екипи от РУ-Котел, които имат готовност да регулират движението, ако се получи задимяване на пътното платно. Към момента няма опасност за населените места.

Редактор: Калина Петкова