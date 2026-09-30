Връщането на мощите на цар Самуил е събитие, което се случва веднъж на 1000 г. Можем да бъдем благодарни на съдбата, че сме съвременници на този акт. Това коментира пред журналисти министърът на културата Евтим Милошев пред журналисти.

„Това не е търговска сделка. Това е размяна на артефакти от наша страна и мощите на българския цар Самуил, което е безценно. В предизборна ситуация е и това, което чувам не е хубаво”, каза Милошев.

„Собствеността не се разменя, това е перманентна експозиция. А артефактите са описани с инвентарни номера във фонда на НИМ, всичко е ясно, договорено, обмислено”, каза Милошев.

По думите му артефактите, които България изпраща, са ценни за манастирите около Серес. „Получих индикация за благодарността на митрополита на Серес за щастието от това, че тези предмети им се връщат”, каза Милошев.

Той покани хората в събота в 12:30 ч. на площад „Батенберг“ в София, за да посрещнат мощите на българския цар Самуил и да го изпратят в последния му път до църквата „Света София“.

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Милошев каза, че ремонтът на Паметника на свободата се „коментира недостойно”. Последен такъв е правен през 1981-1982 г. „Нека да бъдем отговорни към собственото си минало. Нека да бъдем отговорни към собствената си държава. Всичко, което се случва от административно-правна гледна точка, от гледна точка на Министерство на културата, е законно, редно и нормално според нашето законодателство”, каза Милошев.

Той посочи, че ще говори с директора на музея и вече се обсъжда вариант на седмична или най-много на двуседмична база, да се дава информация с видеа и снимки какво и как се случва.

Освен това ще възложи на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерство на културата да се прави месечна проверка и контрол на всичко, което се случва по време на ремонта.

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Редактор: Ина Григорова