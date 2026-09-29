Инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с няколко организации кани гражданите в ексйеп стая, която разкрива истинската история на жена, минала през схема на трафик. Повече за кампанията, която стартира в София и ще премине през 10 български града, разказа в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Даниела Савеклиева.

„За младите хора днес информацията е на един клик разстояние. Въпросът обаче е до каква информация стигат и въобще търсят ли информация за конкретна ситуация, в която биха могли да изпаднат. Ескейп стаята предлага интерактивен модел. Те попадат в ситуация, която е много близка до реалната, и се сблъскват с този проблем - трафик на хора”, каза Савеклиева.

Започва кампанията „Ескейп стая на колела България 2026”

Тя обясни, че методите за въвличане в трафик на хора са все по-разнообразни предвид социалните мрежи, интернет, онлайн игрите и обявите за работа. Именно това са и основните начини, които се използват.

„Младите трябва да развият критично мислене. Това е и нашата идея, представяйки ескейп стаята на колела. Чрез този игрови модел младите могат най-лесно да придобият представа за рисковете, пред които са изправени”, обясни тя.

„Не винаги накрая изходът е щастлив. Дори една жертва да получи шанс да се спаси, след това тя има нужда от много дълъг период, в който трябва да се възстанови. Много често, за съжаление, жертвите са принудени да извършват и престъпления или са въвличани в такива”, заяви още Савеклиева.

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Редактор: Ивета Костадинова