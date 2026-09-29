Директорът на компанията, която управлява Айфеловата кула, подаде оставка заради скандал с посещение на хиндуистка група. Вътрешна проверка установи, че той е настоял служителките да не се появяват пред посетителите по време на визитата в началото на септември.

Затвориха Айфеловата кула заради протест на служителите

Случаят предизвика протест на персонала и кулата остана затворена за цял ден. Ръководителят Патрик Бранко Руиво, който заема поста от 2018 година, ще се оттегли в края на годината. Хиндуистката организация заяви, че не е искала никой да бъде ограничаван и се извини за причиненото неудобство.

Редактор: Габриела Павлова