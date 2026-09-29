Отлага се сертифицирането на самолета „Боинг 737 Макс 10“, съобщиха от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA). Причината е новоразкрит софтуерен проблем, който трябва да бъде отстранен.

Това е поредният удар по производителя, който се опитва да пусне на пазара най-голямата версия на най-продаваната си машина.

Certification of Boeing’s long-delayed 737 Max 10 variant will be held up by the Federal Aviation Administration over a new software issue https://t.co/OrG1fxc55Q — Bloomberg (@business) September 28, 2026

Проверката на американския регулатор ще установи дали софтуерът създава неприемлив риск за безопасността. Това може да доведе до още месеци работа по отстраняване на проблема, преди „Макс 10” да получи сертификат. Очакваше се това да се случи през октомври.

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В събота „Боинг“ съобщи, че софтуерен проблем, засягащ някои самолети 737 MAX, може да попречи на пилотите да получат достъп до автоматизираните системи за насочване на полета при определен развой при кацане. Компанията заяви, че е информирала операторите и разработва софтуерна актуализация за трайното отстраняване на проблема.

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Редактор: Ивета Костадинова