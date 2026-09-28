Гигантската ракета Starship на SpaceX достигна орбита около Земята - за първи път по време на своя 14-и тестови полет, въпреки че един от двигателите ѝ отказа малко след излитането. С височина над 100 метра тази версия на космическия кораб е най-голямата, създавана някога. Днешното изстрелване от Тексас е първото успешно проведено след петия тестов полет на Starship през октомври 2024 г.

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Целта беше ракетата за първи път да направи три обиколки около Земята в рамките на 9-часов полет. Докато тя навлизаше в орбита, нейният ускорител падна във водите на Мексиканския залив няколко минути след изстрелването от площадката в Тексас.

Вероятно заради проблемите с двигателя обаче мисията беше съкратена до две обиколки, след които Starship се приводни успешно в Тихия океан, западно от Чили.

Starship е най-големият и най-мощният космически кораб, създаван някога, а от SpaceX заявяват, че в крайна сметка той ще превозва екипаж и товари „до околоземна орбита, Луната, Марс и отвъд“. Целта на космическия кораб е да може да превозва до 100 души при „продължителни междупланетни полети“.

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Очаква се Starship да играе ключова роля в програмата "Артемис" на НАСА, чиято цел е връщането на хора на Луната. Ракетата на SpaceX е избрана като изпитателен апарат за астронавтите в рамките на мисията "Артемис III", които следващата година ще упражняват скачването на своята лунна капсула за кацане.

Watch Starship Flight 14 https://t.co/uQKQvgbrch — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Мисията, която е планирана за средата на 2027 г., ще включва четирима астронавти, които ще прекарат две седмици в ниска околоземна орбита, изпитвайки възможностите за скачване на лунните апарати за кацане, както и системите на космическия кораб "Орион" на НАСА.

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Американската космическа агенция има нужда Starship да приключи изпитанията си и да достигне орбита възможно най-скоро, за да не изостава от плановете си. При петия тестови полет на Starship беше извършен световен прецедент - ракетният ускорител на кораба беше уловен от огромни механични рамена. Това беше първият опит да бъде върнат ускорителят Super Heavy обратно на стартовата кула, а не да бъде приводнен в океана.

Редактор: Станимира Шикова