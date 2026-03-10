Мегаракетата Starship на американската компания SpaceX е натрупала поне две години закъснения в разработката, откакто НАСА избра ракетата за кацане на Луната с астронавти през 2021 г., предаде "Ройтерс", цитирайки доклад на космическата агенция на САЩ.

Миналия месец НАСА добави допълнителна тестова мисия и призна техническите предизвикателства, пред които са изправени нейните изпълнители в рамките на програмата "Артемис" за кацане на лунната повърхност. Планирано е компанията SpaceX на Илон Мъск да изпрати хора на Луната в две космически експедиции, започващи през 2028 г., последвани от подобни кацания с екипаж от проекта Blue Origin на Джеф Безос.

НАСА е изправена пред силна конкуренция от страна на Китай в усилията си да върне астронавти на Луната, където човек не е стъпвал след последната мисия "Аполо" на САЩ през 1972 г.

Агенцията засега запазва 2028 г. като целева година за кацане на Луната за Starship, но мащабът на оставащата развойна работа както на SpaceX, така и на Blue Origin по техните апарати за кацане на земния спътник застрашава реализирането на мисията в този срок, пише още "Ройтерс".

