Предимно слънчево време ще преобладава в неделя в по-голямата част от страната. В следобедните часове над източните и планинските райони облачността временно ще се увеличи, а на отделни места са възможни краткотрайни превалявания.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в София – около 26 градуса.

Температури до 30 градуса през уикенда

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността временно ще се увеличи, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде умерен, а по високите върхове – силен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще достигне около 19 градуса, а на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието сутринта ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развие временна облачност и на места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса.

Температурата на морската вода ще бъде между 18 и 19 градуса по Северното Черноморие и между 20 и 22 градуса по Южното Черноморие. Вълнението на морето ще остане около 2 бала.

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Редактор: Мария Барабашка