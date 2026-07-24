Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (24.07.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (24.07.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (24.07.2026 - обедна) Прогноза за времето (24.07.2026 - обедна) 24 юли 2026 12:26 Прогноза за времето (24.07.2026 - сутрешна) Жълт код за гръмотевични бури в 10 области на страната в петък Прогноза за времето (23.07.2026 - обедна) Прогноза за времето (23.07.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (22.07.2026 - обедна) Прогноза за времето (22.07.2026 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер Уволниха директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Отиде си дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова Лисиците стават все по-чести гости в софийски квартали Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнения капан при пожара край Асеновград (СНИМКА) Мария Бакалова ще участва в кампанията на Министерството на туризма за популяризиране на България Мъж е пребит в Перник, разследват се двама души, работещи във фирма за бързи кредити Каква е равносметката от управлението на кабинета „Радев“ до момента Защо 11-годишната Наталия е тръгнала с пастрока си С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна Четирима загинаха при катастрофа на пътя Русе - Бяла (ВИДЕО+СНИМКИ) Какви са положителните и отрицателните страни на бюджета? Спряха от движение камион с 20 000 литра пропан-бутан заради опасна техническа неизправност „Живей красиво”: Трикове за красиво подредена и ефектна маса (ВИДЕО) Няма разлив на мазут и теч от танкера „Кайрос“, показват проверки Според семейството на младежа с увреждане, чието заведение изгоря, има всички следи за умишлен пожар От приют в дряновско село до дома на Феран Торес: Историята на кучето Майло Какви са причините инфлацията в България да е над средната в ЕС? „Вярвахме, че партията ни помага": Финансова пирамида без аналог Мъж троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите си в Благоевград Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят пастрока на Наталия Прогноза за времето (24.07.2026 - сутрешна) Забраняват движението на тирове по пътя през Кресненското дефиле и "Тракия" Бюджет 2026 на финалната права: Депутатите гласуват окончателно текстовете по план-сметката Заради американските самолети: Военният министър се среща с кметове от Ямболско Какво представлява психотерапевтичният метод „Джибериш" и как действа Опасността от пожари: Доброволци призовават за по-отговорно отношение към природата Председателят на надзорния орган на ЕЦБ: Преходът към еврото в България премина гладко Основателно ли предпочитаме чуждото море Румен Радев се срещна с новоизбрания главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов Кой е двукратния ни златен медалист на Международната олимпиада по химия След бурите вчера: Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 Повече от 6 месеца след трагедията на „Петрохан“ близки на починалите влизат в хижата Челна катастрофа блокира движението край Симитли, има загинал По какъв маршрут се движели Наталия и пастрокът ѝ, преди да бъдат открити Румен Радев проведе среща с президента на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър МОН обявява третото класиране за кандидат-гимназистите Ангел Найденов: България не е страна във войната между САЩ и Иран Микробус скъса мантинелата на „Тракия“ и се обърна в канавка (СНИМКИ) "Пресечна точка": За социалните плащания по време на криза и за домашното насилие и отвличане на деца Събират средства за семейство на младеж с увреждане, чието заведение беше умишлено подпалено в Софийско Условна присъда за румънския шофьор, предложил подкуп на полицаи в Чепеларе Не се водят преговори с Полша за закупуване на самолети МиГ-29, заявиха от Министерството на отбраната ГЕРБ отговори на вицепремиера Пулев: Осигурихме инвеститора и заложихме финансиране за проекта с „Райнметал“ Рекордните 152 ученици с награди за отличен успех в обучението за ИТ умения Откриха тялото на жена, обявена за национално издирване Обявиха сумата, събрана по време на благотворителния мач в памет на двете загинали деца от ФК "Славия" Жълт код за гръмотевични бури в 10 области на страната в петък ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА