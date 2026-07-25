Наричат го "Краля на Севера“. Дълго време обаче Анди Бърнам оставаше далеч от върха на британската политика. Два пъти се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия и два пъти загуби. След поражението през 2015 година напусна политическата сцена в Лондон и се върна в Манчестър. Именно от там започна пътя му към „Даунинг стрийт“.

Вместо костюми, той предпочита сако с тениска, вярност към Евертън и силна връзка със Северна Англия, Бърнам бързо изгражда образа на политик, който е по-близо до обикновените хора, отколкото до елита. Израства недалеч от Ливърпул в семейството на телефонен техник и рецепционистка. Той е едва вторият премиер католик в страната, има ирландски корени и е завършил английска литература в Кеймбридж.

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Политическата му кариера започва като парламентарен сътрудник и го отвежда до високите постове в правителствата на Тони Блеър и Гордън Браун. Бил е министър на културата и спорта, а след това е министър на здравеопазването.

През 2017 година Анди Бърнам напуска парламента, за да бъде първият прякоизбран кмет на Голям Манчестър. Само дни след встъпването му в длъжност, атентатът в "Манчестър Арена" отнема живота на 22 човека. Той застава редом до близките на жертвите и се превръща в едно от лицата на скръбта.

През 2009 година Бърнам преживява един от най-трудните моменти в кариерата си. На възпоменания на стадион "Анфийлд", той е освиркан от близките на жертвите и от феновете на Ливърпул. Церемонията е в памет на 96-тимата загинали през 1989 година, след като тълпата беше притисната към оградите на стадион "Хилзбъро" заради тежки пропуски в организацията и контрола.

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Семействата настояха държавата да разкрия истината и отхвърлиха опитите вината да бъде прехвърлена върху привържениците. Бърнам прие посланието им и още на следващия ден поставя въпроса пред правителството. Последвалото независимо разследване разкри сериозни грешки на властите и прикриване на факти. Пет години по-късно Бърнам отново застава пред публиката на "Анфийлд", но този път е посрещан с аплодисменти и завършва речта си с думите "Справедливост за 96-тимата".

Истинската му популярност дойде по време на пандемията от COVID-19. Бърнам влиза в открит спор с правителството на Борис Джонсън. Тогава той обвини Лондон, че налага строги ограничения на Севера, без да осигурява достатъчно пари за хората и бизнеса. Тогава медиите започнаха да го наричат "Краля на Севера".

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И в първата си реч от "Даунинг стрийт 10", той не промени твърде драстично тона си. През юни тази година Бърнам все пак спечели частичните избори в Мейкърфийлд. Победата му отвори пътя към лидерския пост на Лейбъристката партия. Само дни по-късно, под засилен натиск, досегашният премиер сър Киър Стармър обяви, че се оттегля. Бърнам получи подкрепата на огромното мнозинство от депутатите и остана единственият кандидат за негов наследник. Така той пое ръководството на партията, а след това и премиерския пост.

Анди Бърнам обеща повече средства да остават в домакинствата и обяви премахване на част от налозите върху сметките за ток. Той предложи и таван от 2 лири за автобусните билети. Бърнам прекрати и плановете за задължителна цифрова самоличност. Той заяви, че усилията на кабинета трябва да бъдат насочени към всекидневните проблеми на британците. Сред другите му приоритети са борбата с бездомността, подкрепата за малкия бизнес и по-силна местна власт.

Международен редактор: Боряна Петрова