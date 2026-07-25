Снимка: БГНЕС
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Дълго време той оставаше далеч от върха на британската политика
Наричат го "Краля на Севера“. Дълго време обаче Анди Бърнам оставаше далеч от върха на британската политика. Два пъти се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия и два пъти загуби. След поражението през 2015 година напусна политическата сцена в Лондон и се върна в Манчестър. Именно от там започна пътя му към „Даунинг стрийт“.
Вместо костюми, той предпочита сако с тениска, вярност към Евертън и силна връзка със Северна Англия, Бърнам бързо изгражда образа на политик, който е по-близо до обикновените хора, отколкото до елита. Израства недалеч от Ливърпул в семейството на телефонен техник и рецепционистка. Той е едва вторият премиер католик в страната, има ирландски корени и е завършил английска литература в Кеймбридж.
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Политическата му кариера започва като парламентарен сътрудник и го отвежда до високите постове в правителствата на Тони Блеър и Гордън Браун. Бил е министър на културата и спорта, а след това е министър на здравеопазването.
През 2017 година Анди Бърнам напуска парламента, за да бъде първият прякоизбран кмет на Голям Манчестър. Само дни след встъпването му в длъжност, атентатът в "Манчестър Арена" отнема живота на 22 човека. Той застава редом до близките на жертвите и се превръща в едно от лицата на скръбта.
През 2009 година Бърнам преживява един от най-трудните моменти в кариерата си. На възпоменания на стадион "Анфийлд", той е освиркан от близките на жертвите и от феновете на Ливърпул. Церемонията е в памет на 96-тимата загинали през 1989 година, след като тълпата беше притисната към оградите на стадион "Хилзбъро" заради тежки пропуски в организацията и контрола.
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Семействата настояха държавата да разкрия истината и отхвърлиха опитите вината да бъде прехвърлена върху привържениците. Бърнам прие посланието им и още на следващия ден поставя въпроса пред правителството. Последвалото независимо разследване разкри сериозни грешки на властите и прикриване на факти. Пет години по-късно Бърнам отново застава пред публиката на "Анфийлд", но този път е посрещан с аплодисменти и завършва речта си с думите "Справедливост за 96-тимата".
Истинската му популярност дойде по време на пандемията от COVID-19. Бърнам влиза в открит спор с правителството на Борис Джонсън. Тогава той обвини Лондон, че налага строги ограничения на Севера, без да осигурява достатъчно пари за хората и бизнеса. Тогава медиите започнаха да го наричат "Краля на Севера".
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И в първата си реч от "Даунинг стрийт 10", той не промени твърде драстично тона си. През юни тази година Бърнам все пак спечели частичните избори в Мейкърфийлд. Победата му отвори пътя към лидерския пост на Лейбъристката партия. Само дни по-късно, под засилен натиск, досегашният премиер сър Киър Стармър обяви, че се оттегля. Бърнам получи подкрепата на огромното мнозинство от депутатите и остана единственият кандидат за негов наследник. Така той пое ръководството на партията, а след това и премиерския пост.
Анди Бърнам обеща повече средства да остават в домакинствата и обяви премахване на част от налозите върху сметките за ток. Той предложи и таван от 2 лири за автобусните билети. Бърнам прекрати и плановете за задължителна цифрова самоличност. Той заяви, че усилията на кабинета трябва да бъдат насочени към всекидневните проблеми на британците. Сред другите му приоритети са борбата с бездомността, подкрепата за малкия бизнес и по-силна местна власт.
Международен редактор: Боряна Петрова
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