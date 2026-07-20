Анди Бърнам е новият министър-председател на Великобритания. Миналата седмица той замени Киър Стармър на поста лидер на управляващата Лейбъристка партия. Бърнам беше избран от 379 свои колеги депутати, след като Стармър обяви, че подава оставка. Тъй като Лейбъристката партия разполага с мнозинство в правителството, нейният лидер автоматично става министър-председател на Обединеното кралство.

Анди Бърнам официално прие поканата на крал Чарлз III да сформира правителство. Бъкингамският дворец публикува снимка, на която двамата си стискат ръцете. Церемонията, известна като „целуване на ръцете“, бележи прехвърлянето на властта от досегашния на новия премиер.

Снимка: AP Photo/Thomas Krych

Преди това крал Чарлз III прие оставката на министър-председателя Киър Стармър, който дойде в Бъкингамския дворец, придружен от съпругата си Виктория.

Снимка: AP Photo/Thomas Krych

В последната си реч като министър-председател Стармър благодари на британския народ „за възможността да му служи“. „Сега, когато предавам щафетата на Анди Бърнам, му пожелавам успех. Той има пълната ми подкрепа“, каза бившият премиер. А в края на речта си добави: „Тръгвам с достойнство, с усмивка и горд от всичко, което сме постигнали“.

Стармър поведе Лейбъристката партия към убедителна избирателна победа едва преди две години. Поредица от грешки и резки промени в политиката обаче доведе до загуба на обществена подкрепа. След катастрофалните резултати от местните избори през май Лейбъристката партия прибегна до крайната мярка и го принуди да подаде оставка.

Снимка: AP Photo/Thomas Krych

Британската парламентарна демокрация позволява на управляващите партии да сменят лидерите си по време на мандата, като победителят става министър-председател, без да е необходимо провеждането на общи избори. А следващият вот не е задължително да се проведе през 2029 г. – пет години след последните избори през 2024 г., макар че Бърнам може да ги насрочи по-рано, ако пожелае.

Той е заемал постове в правителствата на Лейбъристите преди две десетилетия, преди да напусне Лондон през 2017 г., за да се кандидатира за кмет на Манчестър.

Минути след като крал Чарлз III официално му възложи да сформира правителство, Бърнам изнесе първата си реч пред сградата на „Даунинг Стрийт” 10.

Новият министър-председател заяви, че политиците „трябва да станат по-добри“. Той обеща да въведе „предпазен механизъм“ за система, която, според него, е поела по грешен път още от 80-те години на миналия век.

Снимка: AP Photo/Thomas Krych

Бърнам очерта някои от приоритетите си, макар да не даде подробности и заяви, че ще представи част от мерките във вторник.

Снимка: AP Photo/Thomas Krych

Той заяви, че ще децентрализира властта, ще допринесе за това основните стоки отново да станат достъпни на фона на натиска от нарастващите разходи за живот, ще подкрепи британската промишленост и ще „реиндустриализира Великобритания“.

Бърнам обеща да намали разходите за социални помощи и да построи повече социални жилища, както и да окаже по-голяма подкрепа на недофинансираната образователна система. Обеща и да „сложи край на нощуването на открито в тази страна“, визирайки бездомните хора.

Новият министър-председател заяви, че „неговото правителство ще действа като „прекъсвач“ за Великобритания, който ще доведе до най-големите промени през последните 40 години“. Той бе категоричен, че „затова ще променим политиката, за да я направим по-сътрудническа, насочена повече към решаване на проблеми, отколкото към печелене на политически точки“.

Бърнам обеща 100% подкрепа от Великобритания за Украйна. „Ще уверя украинския президент Володимир Зеленски, че подкрепата на Великобритания за Украйна ще остане непоколебима и решителна“, заяви новият премиер. Бърнам ще проведе по-късно днес телефонен разговор със Зеленски и заяви, че очаква също скоро да проведе разговор и с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Френският президент Еманюел Макрон поздрави Анди Бърнам, след като той стана новият премиер на Великобритания, и го призова да укрепи отношенията с Европейския съюз.

J’adresse mes félicitations à @AndyBurnham pour sa nomination comme Premier ministre du Royaume-Uni.



Face aux défis qui nous rassemblent, je forme le vœu que nous approfondissions la relation au service de nos peuples et en donnant un nouvel élan au partenariat… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 20, 2026

„Предвид предизвикателствата, които ни обединяват, се надявам, че ще задълбочим отношенията си в услуга на нашите народи и ще дадем нов тласък на партньорството между Обединеното кралство и Европейския съюз“, заяви Макрон в публикация в социалната мрежа X.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздрави новия британски премиер с встъпването му в длъжност и изрази надежда за задълбочаване на отношенията между Брюксел и Лондон.

„През последните две години отношенията между ЕС и Великобритания придобиха нов положителен импулс. Очаквам да продължим да задълбочаваме сътрудничеството си в полза на гражданите и бизнеса. Великобритания и Европейският съюз са по-силни заедно“, написа Коща в социалните мрежи.

Редактор: Цвета Лазаркова