Още в първия си ден на поста, новият британски премиер Анди Бърнам смени ключови министри.

За министър на финансите беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хийли.

Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на сър Киър Стармър, пък ще заеме поста министър на външните работи.

Анди Бърнам официално пое премиерския пост във Великобритания и обеща да построи нова икономика (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бившият първи дипломат Ивет Купър беше назначена за министър на здравеопазването.

Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Редактор: Никола Тунев