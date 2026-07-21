Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам обяви намаляване на данъка върху сметките за електроенергия. Тази мярка цели облекчение на натиска от високите разходи за живот, предаде АФП.

Ден след като замени Киър Стармър на „Даунинг стрийт“ и освободи от правителството редица негови приближени, 56-годишният Бърнам съобщи, че премахва данъка върху добавената стойност (ДДС) върху битовите сметки за електроенергия.

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Новият министър на бизнеса Джонатан Рейнолдс заяви пред Sky News, че това е „изключително важно решение за първия ден на новия кабинет“, който трябва да заседава във вторник следобед (21 юли).

Мярката премахва 5-процентния данък от октомври и ще намали годишните разходи на домакинствата с около 45 британски лири (61 долара). Първоначално тя ще бъде финансирана чрез отказ от планираното въвеждане на цифрови лични карти. Решението идва, след като Бърнам обеща да „даде на хората глътка въздух и помощ за справяне с разходите за живот“.

Анди Бърнам официално пое премиерския пост във Великобритания и обеща да построи нова икономика (ВИДЕО+СНИМКИ)

След срещата си с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, на която официално пое поста министър-председател след оттеглянето на Стармър, Бърнам обеща да реиндустриализира Великобритания, да децентрализира властта и да сложи край на бездомничеството.

Пред официалната резиденция на „Даунинг стрийт“ №10 той обеща да създаде „нов политически модел“ и „нова икономика“.

Редактор: Никола Тунев