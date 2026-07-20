Ветеранът от Лейбъристката партия и популярен бивш кмет на Голям Манчестър Анди Бърнам стана новият министър-председател на Великобритания, след като официално пое поста в понеделник от Киър Стармър, който обяви оставката си миналия месец.

Бърнам беше единственият кандидат, който успя да си осигури достатъчна подкрепа от колегите си депутати от Лейбъристката партия, за да замести Стармър като лидер на управляващата партия. Тъй като Лейбъристката партия разполага с мнозинство в правителството, нейният лидер автоматично става министър-председател на Обединеното кралство.

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Бърнам получи подкрепата на 379 от 401 депутати от Лейбъристката партия и в петък на специален партиен конгрес беше обявен за лидер на партията. Той официално встъпи в длъжност като министър-председател в понеделник, когато се срещна с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, за да получи официалното одобрение.

Ето как и защо Великобритания получава нов министър-председател само две години след като Стармър доведе партията си до убедителна избирателна победа.

Анди Бърнам е новият лидер на британската Лейбъристка партия

⇒ Защо се сменя лидерът без общи избори?

Британската парламентарна демокрация позволява на управляващите партии да сменят лидерите си по време на мандата, като победителят става министър-председател, без да е необходимо провеждането на общи избори. Министър-председателите могат да бъдат сменени, ако някой от тях е подал оставка като лидер на партията си или е бил принуден да напусне поста си в резултат на оспорване на лидерството.

Следващите национални избори не е задължително да се проведат преди 2029 г., пет години след последните избори през 2024 г.

Стармър обяви, че напуска поста си на лидер на Лейбъристите на 22 юни, след едва две години на власт, с което сложи край на мандат, белязан от поредица политически грешки, най-вече решението му да назначи за британски посланик в САЩ човек с близки връзки с покойния сексуален престъпник Джефри Епщайн.

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Тежките загуби, понесени от Лейбъристите на междинните местни избори през май, подтикнаха много депутати да поискат оставката на Стармър. И когато Бърнам, фаворит на мнозина в Лейбъристката партия за лидер на партията и на страната, спечели извънредни избори за място в парламента, Стармър се поддаде на нарастващия натиск да подаде оставка.

Оставката му автоматично предизвика надпревара за лидерството на Лейбъристката партия. Според правилата на партията депутат може да оспори лидера, ако има подкрепата на една пета от депутатите на партията в Камарата на общините. Нямаше друг кандидат освен Бърнам, който с лекота надмина този праг.

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В рамките на британската парламентарна система не е необичайно министър-председателите да поемат властта без да са били избрани чрез всеобщи избори.

Всъщност четирима от шестимата британски министър-председатели през изминалото десетилетие заеха най-високия пост, като спечелиха вътрешнопартийни състезания за лидерство, за да заменят своите предшественици, а не чрез всеобщо гласуване.

През 2010 г., както Тереза Мей, така и Борис Джонсън станаха министър-председатели, след като спечелиха надпреварите за лидерство в Консервативната партия, когато предшествениците им подадоха оставка по средата на мандата.

Когато Джонсън обяви, че напуска поста си през 2022 г., консерваторите проведоха надпревара за лидерство и членовете на партията избраха Лиз Трус да го замести. А когато Трус подаде оставка, само 49 дни по-късно, тя на свой ред беше заместена от Риши Сунак чрез подобен процес.

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По този начин Бърнам става седмият министър-председател в едно бурно десетилетие за британската политика, белязано от бърза смяна на лидери, които, до известна степен, не успяха да се справят успешно с хаотичните последици от решението на Великобритания да се отдели от Европейския съюз.

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След години на чести смени на лидерите, поредицата от традиционни събития, свързани с прехвърлянето на властта, вече е добре позната на мнозина във Великобритания.

В понеделник Стармър произнесе своята прощална реч пред обществеността, преди да се отправи към Бъкингамския дворец, за да проведе кратка среща с краля и официално да подаде оставка.

След това дойде редът на Бърнам да пристигне в двореца, където Чарлз III официално го помоли да сформира правителство. Частната среща е известна като „целуването на ръцете“ в съответствие с историческата традиция, макар че всъщност ръцете не се целуват, а мъжете по-скоро си стискат ръцете.

Снимка: EPA/ANDY RAIN

Когато Бърнам напусна двореца, той стана 59-ият човек, заемал поста на британски министър-председател.

Редактор: Цвета Лазаркова