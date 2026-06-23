Най-голямата причина за оставката беше лошото представяне на лейбъристите на местните избори през месец май, които те загубиха катастрофално от партията на Найджъл Фараж. Това коментира кореспондентът на БНР в Лондон Веселин Паунов в ефира на NOVA NEWS. Той обясни, че Великобритания отново е в политическа криза след оттеглянето на премиера Киър Стармър.

По думите на Паунов разколът в самата Лейбъристка партия и недоволството, че не се изпълняват поетите обещания, са сред основните фактори за оттеглянето на министър-председателя. Освен загубата на вота на местно ниво, друга политическа грешка е назначаването на лорд Манделсън за посланик в Съединените щати. За този ход Стармър е посочил, че не е бил уведомен, но е трябвало да поеме лична отговорност.

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„Имаше много други фактори, които тежат – войните в Украйна и Близкия изток, пандемията от COVID, както и имиграцията, която е чувствителен въпрос”, допълни журналистът. Хората искат да имат по-добър живот, но жизненият стандарт спада и икономиката буксува, посочи още той.

Според кореспондентът като почти сигурен наследник на премиерския пост се очертава Анди Бърнам. Той е кмет на Манчестър от девет години и е изключително популярен в Северна Англия. Бърнам има много добри комуникативни качества, каквито Киър Стармър не притежава, и общува много по-лесно с хората, което е негов голям плюс, уточни той.

„На 9 юли трябва да бъде обявена процедурата за подаване на кандидатури за лидерството на партията”, разясни кореспондентът. Ако има повече от един кандидат, надпреварата ще продължи до 1 септември. До момента обаче само двама кандидати са станали публично популярни, като Уес Стрийтинг вече е обявил, че ще подкрепи Анди Бърнам. „Ако няма друг кандидат, де факто Анди Бърнам остава единственият и тогава надпревара няма да е нужна, като най-рано той може да стане премиер на 17 юли”, добави Веселин Паунов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка