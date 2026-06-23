Преди десет години Обединеното кралство гласува да напусне Европейския съюз на референдум, който и до днес оформя политическите идентичности на Острова и разруши половинвековния проект за по-тясно сближаване с континента.

Brexit (съкратено от British exit – британско напускане) се превърна в реалност на 23 юни 2016 година. На тази дата 52 процента от гласувалите британци - или над 17 милиона души, подкрепиха излизането на страната от ЕС. Макар разликата с несъгласните с раздялата да беше малка, вотът доведе до най-драматичните промени в британската икономика и общество след Втората световна война. Но както при всеки "развод", документите и процесът по окончателната раздяла не бяха бързи - отне почти пет години, за да бъде завършен.

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Brexit се роди от нарастващото недоволство не само от ЕС, но и от последиците от световната финансова криза от 2008 година. Поддръжниците му успяха да се възползват от това разочарование и твърдяха, че Обединеното кралство, действайки самостоятелно, ще се обнови и ще може да се съсредоточи изцяло върху вътрешните си приоритети. Противниците предупреждаваха, че Brexit ще доведе до икономически сътресения и ще постави под риск международното положение и влияние на страната.

Brexit доведе до сурова икономическа реалност

Поддръжниците на Brexit - често наричани „брекзитъри“, лансираха визия, според която британската икономика би могла да процъфтява извън Европейския съюз, възраждайки предприемаческия и авантюристичен дух, който някога е превърнал страната в най-голямата индустриална световна сила. Въпреки че пандемията от COVID-19, войната в Украйна и по-скорошният конфликт между САЩ и Израел срещу Иран не помогнаха на икономическата ситуация, ясно е, че британската икономика не преживя обещаното възраждане.

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Търговците и бизнесът се оплакват от новите пречки и бюрократични изисквания, които трябва да преодоляват при търговията със своите европейски партньори. Въпреки напускането на ЕС, 27-членният Европейски съюз остава безспорно най-големият търговски партньор на Обединеното кралство.

Въпреки че няма мита върху британските стоки, влизащи в ЕС, съществуват множество нетарифни бариери като тромава митническа документация, сертификати за преминаване на границата и визови ограничения. Много от търговските споразумения, които поддръжниците на Brexit рекламираха - най-вече това със САЩ, така и не се осъществиха.

Експерти твърдят, че британската икономика се е свила с между 4 и 8 процента спрямо това, което би могла да постигне, ако страната беше гласувала да остане в ЕС. Това би означавало значително по-висок жизнен стандарт и милиарди повече за обществени услуги, включително за високо ценената Национална здравна служба, за която привържениците на Brexit обещаваха допълнително по 350 милиона паунда седмично. Това обещание беше изписано върху техния голям червен предизборен автобус, с който агитираха в подкрепа на излизането от ЕС.

„Brexit сви икономиката на Обединеното кралство повече, отколкото ако страната беше останала в ЕС“, категоричен е Джонатан Портес, професор в Кингс колидж в Лондон. "Ефектът не беше внезапен срив, а постепенно и натрупващо се забавяне на търговията, инвестициите и производителността“, пише той в статия за мозъчния тръст "Великобритания в променящата се Европа".

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Поддръжниците на Brexit обаче твърдят, че напускането на ЕС не е нещо, което може да се оценява в краткосрочен план - винаги е било ясно, че ще има временни икономически сътресения в замяна на по-голям контрол върху редица политически инструменти, включително по отношение на миграцията.

Недоволството заради имиграцията се засилва

Brexit сложи край на свободното движение между Обединеното кралство и ЕС, но усилията за контрол върху британските граници дадоха смесени резултати. Овладяването на имиграцията беше едно от основните обещания на поддръжниците на Brexit, а посланието им за „връщане на контрола“ намери широк отклик сред избирателите.

Въпреки че нетната миграция от Европа - разликата между броя на хората, които влизат във Великобритания, и тези, които я напускат през дадена година, е намаляла значително, миграцията от страни извън ЕС рязко се е увеличила. Това отчасти се дължи на промени във визовите правила, въведени от предишното консервативно правителство, за да подпомогне сектори, изпитващи остър недостиг на работна ръка, като например грижите за възрастни хора.

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Като цяло обаче има признаци, че правителството успява по-добре да контролира кой може и кой не може да влиза законно в страната. Нетната миграция е спаднала рязко - от над 900 000 души през 2023 г. до 171 000 души през миналата година.

Въпреки че нетната миграция намалява, много хора са разгневени от мигрантите, които влизат нелегално в страната. Конкретно става дума за хора, често бягащи от военни конфликти в страни като Афганистан и Судан, които достигат британските брегове с надуваеми лодки след опасното преминаване през Ламанша.

Общественото възмущение от броя на тези нелегални влизания, който достигна максимум от 46 000 души през 2022 година и възлезе на 41 000 души миналата година, се превърна в един от основните политически въпроси, въпреки че представлява само малка част от общата миграция. Недоволството е насочено най-вече към търсещите убежище, които често се настаняват в хотели за сметка на държавата. Често недоволни и агресивни британци организираха протести пред някои от тези хотели и дори правиха опити да ги подпалят.

Британските избиратели съжаляват

През годините след Brexit политическият пейзаж във Великобритания се разпокъса, като подкрепата за двете традиционно доминиращи партии - Консервативната и Лейбъристката, намаля. Консерваторите бяха отстранени от власт през 2024 година след 14 години управление, голяма част от които бяха белязани от спорове и политически битки около отношенията между Обединеното кралство и Европа. Лейбъристкото правителство също не успя да впечатли избирателите, а премиерът Киър Стармър подаде оставка .

Милиони избиратели се насочват към Reform UK, начело на която е Найджъл Фараж. Той повече от всеки друг британски политик водеше кампания в подкрепа на Brexit. Неговата партия е начело в почти всички социологически проучвания повече от година.

Същевременно в страната се засилва усещането, че Brexit е бил неуспешен. Според две проучвания на "Ипсос" 52 процента от хората в Обединеното кралство биха искали страната отново да се присъедини към ЕС, докато 33 процента са против. Социологическата агенция също така посочва, че 48 на сто от британците смятат, че Brexit се развива по-зле от очакваното, срещу едва 9 на сто, които вярват, че резултатите са по-добри от прогнозираните.

Освен това, според данните на "Ипсос" 48 процента от британците биха подкрепили провеждането на нов референдум за членството на Обединеното кралство в ЕС, докато 27 на сто са против подобно допитване.

Едно "рестартиране" би било сложен процес

На този фон Лейбъристката партия върви по тънък лед, откакто дойде на власт през 2024 година. След като изрично изключи възможността за отмяна на Brexit или дори за повторно присъединяване към единния пазар на ЕС без търговски бариери, тя не разполага с особено голяма политическа подкрепа за маневриране.

Стармър се стремеше към „рестартиране“ на отношенията след натрупаното недоверие през годините на преговорите за Brexit, като основният акцент беше върху улесняването на търговията. Той се надяваше да обяви допълнителни мерки на Среща на върха с ЕС следващия месец - при условие, че все още е премиер.

10 години след референдума за Brexit: Какво се промени и оправдаха ли се очакванията

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Най-вероятният му наследник - Анди Бърнам, смекчи позицията си относно евентуално повторно присъединяване на Обединеното кралство към ЕС по време на предизборната кампания през последния месец. Това се случи преди победата му на извънредните избори в четвъртък, на които той отблъсна предизвикателството на партията Reform UK в район, който категорично подкрепи Brexit.

„Не предлагам Обединеното кралство да обмисля повторно присъединяване към ЕС“, заяви Бърнам. „Уважавам решението, взето на референдума, и ще подкопая всичко, което съм казал за укрепването на демокрацията, ако не уважаваме този вот“, допълни той.

Редактор: Станимира Шикова