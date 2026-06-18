Десет години след референдума за Brexit британските фермери правят равносметка за последиците от напускането на Европейския съюз. Мнозина от тях подкрепиха излизането на страната от общността с надеждата за по-малко бюрокрация и по-голяма свобода за бизнеса, но днес част от очакванията им остават неизпълнени.

Сред тях е фермерът Робърт Лоу, който е гласувал в подкрепа на Brexit през 2016 г. Според него обещаното намаляване на административната тежест не се е случило. По думите му един от основните проблеми остава недостигът на работна ръка. Това принуждава част от производството да бъде прехвърляно в други европейски държави, въпреки че продукцията може да се произвежда и във Великобритания.

5 години след Brexit: Само 11% от британците определят излизането от ЕС като успех

Лоу посочва още, че бюрократичните изисквания дори са се увеличили. Докато в началото на кариерата си е прекарвал по-голямата част от времето си във фермата, днес значителна част от работния му ден е посветена на административни дейности.

Въпреки разочарованието от някои резултати на Brexit, фермерът не смята, че връщането на Великобритания в Европейския съюз е реалистично решение. Според него обществото трябва да преодолее разделението около референдума и да се съсредоточи върху бъдещето.

Десетилетие след историческия вот дебатът за ефектите от Brexit продължава. За едни той е донесъл повече независимост, а за други – нови предизвикателства. Оценките за резултатите остават разделени.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева