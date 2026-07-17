Снимка: БТА, АП/Alastair Grant
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Това е последната необходима стъпка, за да стане премиер на Великобритания
Анди Бърнам е новият лидер на Лейбъристката партия във Великобритания. Това е последната необходима стъпка, за да стане премиер на страната.
Очаква се в Лондон 56-годишният Бърнам да обещае нов курс за държавата си в речта се пред членовете на партията. Досега той е дал много малко информация за плановете си и не е обявил кои хора ще заемат ключовите позиции в новия кабинет.
Британският премиер подаде оставка
Бързото изкачване на Бърнам до поста е в резултат на схващането, че той може да помогне да бъде спряна на избори партията "Реформирай Обединеното кралство". От месеци тя води в социологическите проучвания, а Бърнам победи техния кандидат на местния вот.Редактор: Никола Тунев
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