Анди Бърнам е новият лидер на Лейбъристката партия във Великобритания. Това е последната необходима стъпка, за да стане премиер на страната.

Очаква се в Лондон 56-годишният Бърнам да обещае нов курс за държавата си в речта се пред членовете на партията. Досега той е дал много малко информация за плановете си и не е обявил кои хора ще заемат ключовите позиции в новия кабинет.

Британският премиер подаде оставка

Бързото изкачване на Бърнам до поста е в резултат на схващането, че той може да помогне да бъде спряна на избори партията "Реформирай Обединеното кралство". От месеци тя води в социологическите проучвания, а Бърнам победи техния кандидат на местния вот.

Редактор: Никола Тунев