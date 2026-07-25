Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията му започва търговско разследване срещу Европейския съюз заради санкциите, които Брюксел налага на големи американски технологични компании. Новината беше съобщена от самия Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, цитирана от CNBC.

По думите му разследването ще бъде проведено по раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. - механизъм, който позволява на Вашингтон да въведе ответни мита, ако прецени, че чуждестранни практики нанасят вреди на американската търговия. Тръмп предупреди, че това може да доведе до налагането на „значителни“ мита върху европейски стоки.

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Американският президент обвини Европейския съюз, че използва регулаторните си правомощия, за да „атакува“ американските технологични компании и по този начин ощетява както бизнеса, така и данъкоплатците в САЩ.

Повод за реакцията му стана решението на Европейската комисия от тази седмица да санкционира Google с общо 890 млн. евро за нарушения на европейските правила за конкуренцията. Според Брюксел компанията е давала неправомерно предимство на собствените си услуги в резултатите от интернет търсачката си и е ограничавала конкуренцията в магазина си за приложения.

„Европейският съюз отново се прицелва във великите американски компании“, заяви Тръмп, като припомни и предишните санкции срещу Apple, Meta и Amazon. По думите му последната глоба срещу Google е наложена „без никакво обяснение“.

„Съединените щати не са касичка за Европа и няма да позволим това да продължава“, написа още американският държавен глава.

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Тръмп предупреди, че Европейският съюз ще плати „много висока цена“ за действията си, които определи като „незаконни и крайно неетични“.

Напрежението между Вашингтон и Брюксел идва само дни след като Съединените щати въведоха нови мита от 10% и 12,5% върху вноса от десетки свои търговски партньори, сред които и Европейският съюз. Американската администрация мотивира решението с твърдения, че засегнатите държави не прилагат достатъчно ефективно забраните за внос на стоки, произведени с принудителен труд.

Редактор: Цветина Петкова