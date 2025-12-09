Американският президент Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Европа. Повод за това стана наложената от Европейския съюз глоба на социалната мрежа „Екс“ на Илон Мъск, за нарушаване на правилата за онлайн съдържание.

Тръмп подчерта, че Европа се движи в лоша посока и трябва много да внимава.

Европейската комисия глоби X със 120 млн. евро за нарушения на правилата за прозрачност

"Това е гадно. Илон не ми се е обадил да поиска помощ по този въпрос. Но не мисля, че е правилно. Не разбирам как могат да направят това. Ще поискам пълен доклад по въпроса. Вижте, Европа трябва да бъде много внимателна в много неща. Искаме да я запазим. Европа върви в лоша посока", заяви американският държавен глава.

