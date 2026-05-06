„Прогресивна България” ще застане зад модернизацията на Българската армия и нейното развитие. Всичко, което казахме по време на предизборната кампания, може да бъде очаквано от гражданите. Ще продължим усилията си за реформа в съдебната система, ВСС, избор на главен прокурор и промяна във всяка една част на социално-икономическия живот, а също така и да се справим с галопиращите цени. Това каза заместник-председателя на 52-рото Народно събрание от „Прогресивна България” Иван Ангелов пред журналисти по време на военния парад в София.

Той не отговори на въпроса дали се предвижда сливане на министерства.

Ангелов заяви, че дефицитът на страната е рекорден за последните 20 години, като това се отразява на състоянието на държавата и на работата, която предстои на новата власт. „Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред смело”, допълни той. Ангелов също така заяви, че в кратки срокове инфлацията ще бъде овладяна.

