Новината за оставката на Борислав Сарафов като началник на НСлС отекна в кулоарите на парламента, а ходът му беше коментиран по различен начин от парламентарните групи.

"Приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призивите на правителството да подаде оставка. Но мога да кажа, че това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система. Начало, което обществото ни очаква отдавна, а този процес беше блокиран по чисто политически причини досега. След изборите и след встъпването в длъжност на новото правителство - всичко това ще се задвижи много по-бързо", обяви премиерът Румен Радев от Париж.

Според вътрешния министър оставката на Сарафов не е реформа. "Тя обаче е ясен знак, че цялата Сарафовщина в съдебната система си дават сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява - също. Сега идва голямата задача - да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не да позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор. ”Прогресивна България” не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна", заяви Иван Демерджиев.

Според „Прогресивна България“ действията на Сарафов най-вероятно са следствие от обществения натиск.

Управляващите приветстваха оставката на Борислав Сарафов. „Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение и на значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняващ функциите на главен прокурор, и паралелно с това, което някъде стои настрана, бих прибавил неправилните действия на някои прокурори“, заяви Румен Миланов от „Прогресивна България“ .

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС, ВСС я прие

От ГЕРБ пък са по-скоро на мнение, че репението на вече бившия шеф на следствието е самостоятелен акт. „Това е нашата позиция“, лаконичен беше Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС.

От „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ настояха да не се бърза, докато не стане ясно дали ще има дисциплинарно производство срещу Сарафов. „Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието и нелегитимно упражнявал функциите главен прокурор, да се измъкне с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност“, заяви Атанас Славов от „Демократична България“.

„В никакъв случай не трябва да се допуска Сарафов да напуска системата, той трябва да бъде разследван и да е в системата, докато приключат всички производства срещу него. Иначе действията му ще се заметат под килима“, коментира Велислав Величков.

„Възраждане“ настоя Сарафов да се оттегли изцяло от системата. „Очевидно е, че той с намерението си да подаде оставка, но цели да остане редови следовател, за да запази функционалния имунитет, който се дава в съдебната власт. Ние от „Възраждане“ считаме, че неговото оставане в следствието по никакъв начин няма да защити справедливостта и правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания“, заяви Петър Петров.

От ДПС на този етап се въздържат от коментар.