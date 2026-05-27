Снимка: БГНЕС
-
КЗК отчете тежки дисбаланси в сектора на храните
-
Макс Баклаян: На хартия изглеждаме много по-богати, отколкото сме на практика
-
Спортни новини (27.05.2026 - обедна)
-
„Дилърът е в телефона на детето“: Нови рискове за младежите и нужда от по-добра превенция
-
Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели
-
Янкулов: Трябва реална промяна в прокуратурата, а не само смяна на ръководството
-
Слънчев бряг и районът от Равда до Елените остават без вода в разгара на сезона
Тази година се навършват 150 години от подвига на Христо Ботев
Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, тръгнаха участниците в 78-ия Национален туристически поход Козлодуй - Околчица.
"Жив е той, жив е!": Стотици минаха по стъпките на Ботевата чета - от Козлодуй до Околчица
Тази година по 120-километрово трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг - заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред Паметника на Воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите.
Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни