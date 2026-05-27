Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишния младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско” в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от „Пирогов”.

Според събраната до момента информация всички те са били на парти, на което е имало и наркотици. Според полицията задържаният 20-годишен студент по философия се е държал агресивно, а на първите си разпити разказал, че не си спомня нищо от случилото се.

