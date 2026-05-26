Процедурата по подбор на българските кандидати за съдии в Общия съд на Европейския съюз навлезе в следващ етап с провеждането на събеседванията в Съдебната палата в София. Изслушванията бяха открити от министъра на правосъдието Николай Найденов.

Той акцентира върху обществените очаквания към процедурата. „Всички погледи са вперени във вашата независимост, обективност и безпристрастност. Подберете кандидатите с най-високи професионални качества“, призова министърът.

Найденов благодари на членовете на комисията за работата им и подчерта, че целта е България да изпрати в европейската институция „най-подготвените и достойни“ кандидати.

Процедурата беше започната от служебния министър на правосъдието в кабинета „Гюров“ Андрей Янкулов, който определи и състава на комисията по подбор. Комисията включва специалиста по право на ЕС Станислав Костов, съдията от Върховния касационен съд Петя Шишкова, съдията от Върховния административен съд Аглика Адамова, бившия съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев и адвоката и специалист по конкурентно право Светлина Кортенска.

Общо 13 кандидати участват в процедурата за двете места за български съдии в Общия съд на ЕС. Това са Цветелина Георгиева, Иван Стойнев, Николай Ангелов, Гинка Тодорова, Юлия Тодорова, Мария Михалева, Димитър Стефанов, Екатерина Русева, Орлин Денков, Катерина Йочева, Радостина Стефанова, Деян Русанов и Ангел Пачев.

Днес комисията изслушва седем от кандидатите, а останалите ще се явят в петък, 29 май. Интервютата се провеждат по ред, определен чрез жребий, като всяко събеседване е с продължителност около един час. Оценяването и окончателното класиране на кандидатите трябва да бъдат обявени до 5 юни 2026 г. Общият съд е една от двете съдебни институции в структурата на Съда на ЕС и включва по двама съдии от всяка държава членка.

