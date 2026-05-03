Тази седмица ще бъде ясен съставът на комисията, която ще излъчи трима кандидати за нов европейски прокурор на България. Това обяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Процедурата започна отначало след като кабинетът "Гюров" оттегли номинираните от правителството на Росен Желязков. Причината - присъствието на политически лица в комисията за подбор. Кандидатите за европейски прокурор на България могат да подават документи до 11 май.

Мандатът на настоящия ни представител в Европрокуратурата Теодора Георгиева изтича през юли.

"Тази седмица трябва да бъде определена независимата комисия, която ще провежда избора. На 11 май изтича срокът – всички, които желаят да участват и отговарят на законовите изисквания, имат право да го направят. Имаме и висяща процедура за кандидатура на двама съдии в Общия съд. Надявам се тези процедури да бъдат продължени от редовното правителство", каза Янкулов.

