"В момента смятаме, че няма необходимост от взимане на дългове. Хазната е пълна. Трябва да бъде обяснено ясно за какво ще бъде взет. Ако ще се пълнят партийни касички, ние няма да подкрепим това решение. Това беше една от основните причини, заради която хората излязоха на улиците през декември", коментира депутатът от "Продължаваме Промяната" Йордан Терзийски в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Терзийски е депутат от област Велико Търново и коментира актуалната обстановка в областта след наводненията от последното денонощие. "Призовавам местната и изпълнителната власт да съдейства на гражданите и да възстанови нормалния живот в засегнатите райони. В такива случаи повдигаме въпроса дали е можело да избегнем такъв проблем. Това е водна стихия със сериозни проблеми, но винаги се засяга темата за презастрояването, обезлесяването и непочистените канали”, каза депутатът.

Тодор Джиков: Очакваме 10% поевтиняване на основните храни до месец и половина

"Ние се опитахме да обясним на управляващите, че "справедлива цена" не е работещ механизъм. Трудно е държава да изчисли цената на стотици продукти. Как ще бъде еднаква цената в центъра на София и в някое малко населено място", заяви Терзийски.

Той коментира и съдебната реформа, заявявайки, че все още няма водени разговори. "Ние сме на една вълна по тази тема с колегите от "Демократична България". По-тиха опозиция от страна на ГЕРБ и ДПС не сме виждали. В 47-ото НС те бяха отново в тази роля, но бяха изключително истерична опозиция. Тази тишина не знаем дали може да е породена от страх или преминава във "флирт" към властта", добави още Терзийски.

Целия разговор гледайте във видеото