„Дъждът отново започна да вали и ситуацията продължава да бъде динамична“. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS кметът на Габрово Таня Христова. Tя обяви в петък вечер бедствено положение заради огромното количество валежи, паднали в района през последните 24 часа.

Тя подчерта, че множество екипи работят по десетки сигнали, постъпващи от различни части на общината. Действията им са насочени основно към почистване на дерета, отстраняване на наноси и обезопасяване на критични участъци.

"Към този момент няма информация за бедстващи хора. Две семейства обаче са останали откъснати, след като пешеходна пасарелка, която използвали, е била разрушена", заяви кметът. Тя увери, че хората не са в непосредствена опасност и с тях се поддържа постоянен контакт, докато се търси решение за възстановяване на достъпа до домовете им.

Сериозни проблеми има и в някои населени места на територията на общината. Подадени са множество сигнали за наводнени къщи. Екипите на общината, заедно с доброволчески формирования, работят непрекъснато още от късните часове на предходната нощ, изтъкна Христова.

Според кмета на Габрово нивото на реките се следи постоянно, като основното притеснение остава възможността за ново покачване на водите заради притока от планинските райони. Паралелно с овладяването на кризисната ситуация започват и първоначални оценки на щетите по инфраструктурата. Очаква се да бъдат оценени и нуждите на пострадалите домакинства, като надеждите са за адекватна подкрепа от държавните и социалните институции.

Под непрекъснато наблюдение са и язовирите в региона. По информация на местната власт язовир „Христо Смирненски“, който се стопанисва от ВиК - Габрово, все още не е достигнал максималния си обем и засега няма опасност от критична ситуация.

Още през изминалата нощ частично е била активирана и системата BG-ALERT, за да бъдат предупредени хората в най-рисковите зони. „Опазването на човешкия живот е преди всичко“, подчерта Таня Христова.

