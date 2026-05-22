-
За силата на мечтите: Как образованието измъква от бедността
-
Заловиха прокурорския син Васил Михайлов (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
AI ACT: Как Европа ще регулира изкуствения интелект
-
София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027 според проучване на „Алфа рисърч”
-
Райна Манджукова: Българите в чужбина изиграха решаваща роля за успеха на DARA на „Евровизия”
-
Има ли вече бум на резервациите у нас за „Евровизия” 2027
Проф. Бърдаров не вижда заплаха и нищо лошо в изкуствения интелект, а промените, според него, са неизбежни
Човекът винаги ще остане емоционално същество. Ако успееш да докоснеш емоционално хората, ти си ги спечелил. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA” писателят и университетски преподавател проф. Георги Бърдаров.
По думите му младите днес разбират света по-добре, по-адекватни са на това, което се случва и много по-добре разбират света. Проф. Бърдаров не вижда заплаха и нищо лошо в изкуствения интелект, а промените, по думите му, са неизбежни.
„Всяка една промяна в човешката история е плашила хората и това е безспорен факт. Хората са привързани към статуквото, тъй като им е познато. Има ли промяна, дори да е очаквано позитивна, тя ги плаши. Сега промените са много бързи и това още повече плаши хората. Човекът ще се адаптира към промените в технологиите. Естествено, и като университетски преподавател, и като писател, аз смятам, че книгата е на първо място и е най-важният източник на знания”, коментира проф. Бърдаров.
„Но не виждам проблем в това, че имаме промяна и знанията идват от различни места. Когато аз бях млад, достъпът до информация беше много оскъден и тогава бяха само учебникът и книгата. Сега информацията е навсякъде. Следователно проблемът не е да достигнеш до информация, а да можеш правилно да я анализираш и да отделиш кое е истинско и кое е фалшиво в нея. Нормално и естествено е развитието на света да има и позитиви, и негативи. Това не може да е само позитивно или само негативно. И двете неща ги има”, каза проф. Бърдаров.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни