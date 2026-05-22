Човекът винаги ще остане емоционално същество. Ако успееш да докоснеш емоционално хората, ти си ги спечелил. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA” писателят и университетски преподавател проф. Георги Бърдаров.

По думите му младите днес разбират света по-добре, по-адекватни са на това, което се случва и много по-добре разбират света. Проф. Бърдаров не вижда заплаха и нищо лошо в изкуствения интелект, а промените, по думите му, са неизбежни.

„Всяка една промяна в човешката история е плашила хората и това е безспорен факт. Хората са привързани към статуквото, тъй като им е познато. Има ли промяна, дори да е очаквано позитивна, тя ги плаши. Сега промените са много бързи и това още повече плаши хората. Човекът ще се адаптира към промените в технологиите. Естествено, и като университетски преподавател, и като писател, аз смятам, че книгата е на първо място и е най-важният източник на знания”, коментира проф. Бърдаров.

„Но не виждам проблем в това, че имаме промяна и знанията идват от различни места. Когато аз бях млад, достъпът до информация беше много оскъден и тогава бяха само учебникът и книгата. Сега информацията е навсякъде. Следователно проблемът не е да достигнеш до информация, а да можеш правилно да я анализираш и да отделиш кое е истинско и кое е фалшиво в нея. Нормално и естествено е развитието на света да има и позитиви, и негативи. Това не може да е само позитивно или само негативно. И двете неща ги има”, каза проф. Бърдаров.

