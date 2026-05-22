Мечка нападна 72-годишен мъж в труднодостъпен район в северния румънски окръг Бистрица-Насауд, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Няколко екипа на Спешна помощ пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият бил открит в съзнание, но с множество наранявания. По-късно бил транспортиран до болница. Мъжът е в Отделението по обща хирургия. Здравословното му състояние в момента е стабилно.

Местните медии припомнят, че преди две седмици в същия район загина жена. Тя беше намерена мъртва, със следи от нападение от диво животно, най-вероятно мечка.

Междувременно в четвъртък румънският президент Никушор Дан атакува в Конституционния съд новия закон, касаещ методите за намеса за предотвратяване и борба с нападения от кафяви мечки. Държавният глава твърди, че той нарушава както Конституцията, така и европейското законодателство за защита на строго пазените видове. „Нивото на превенция, материализирано при планиран ежегоден лов, може да се счита за непропорционална мярка, освен ако не е научно доказано, че популацията на кафява мечка е прекомерно голяма и че други решения за запазване на екологичния баланс и безопасността на популацията не са достатъчни“, се посочва в жалбата на Никушор Дан.

В документа се твърди, че законът не установява ясни критерии за оценка на популацията на мечките, не споменава анализираните алтернативни методи и не обосновава въздействието върху опазването на вида.

Действието на президента Никушор Дан идва в чувствителен контекст, в който властите се опитват да намерят баланс между безопасността на населението и задълженията, поети от Румъния по отношение на опазването на биоразнообразието. В началото на годината министърът на околната среда Диана Бузоян съобщи, че се планира хиляди километри електрически огради да бъдат инсталирани в Румъния, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни. Страната има най-голям брой кафяви мечки в Европа или три пъти повече, отколкото би трябвало, като популацията непрекъснато нараства, показват данните на ресорното ведомство. Местното население в редица планински и горски райони на страната от години настоява за решение на проблема.

