Промените в правилника на Народното събрание събудиха въпроса дали целят по-ефективна работа на институцията или ограничаване на възможностите на опозицията и гражданското участие. В ефира на „Твоят ден“ журналистът Емилия Милчева, политологът Теодора Йовчева и PR експертът Диана Дамянова очертаха различни гледни точки за ефекта от новите правила и начина, по който управляващите комуникират решенията си.

Според Милчева част от предложенията могат да бъдат разчетени като опит за ограничаване на парламентарния натиск върху управляващите: “Това е тактически ход, чрез който се цели да се минимизират рисковете в парламента, особено в условията на толкова голямо и неопитно мнозинство“. Тя допълни, че концентрацията на влияние постепенно се измества към изпълнителната власт.

Христо Орманджиев: Предложенията за промяна в правилника на парламента вероятно целят да се внесе ред и да се спестява време

Теодора Йовчева акцентира върху проблемите около парламентарния контрол и съкратените срокове за разглеждане на законопроекти. “Две отлагания и повече да не се адресира този въпрос е проблематично, а краткото време за обсъждане ограничава възможността да бъдат чути засегнатите страни. Това може да затрудни участието на гражданското общество и да превърне важни процедури в по-скоро формални процеси”, категоричен е политологът.

От гледна точка на политическата комуникация Дамянова описа поведението на управляващите като „строга и добре подредена комуникационна система“, изградена около контрол върху публичния образ. По думите ѝ засега не се вижда бързо изграждане на проактивна комуникация, но има стремеж да се отговаря на конкретни обществени въпроси.

Спорът за промените в правилника на НС: За днес е насрочено заседание на временната комисия

Беше засегната и темата за публичния образ на премиера Румен Радев и заявките му по европейски теми. Според Йовчева умереният евроскептицизъм вероятно ще остане инструмент за вътрешнополитически дебат, а не за промяна на външнополитическия курс на страната. Милчева отбеляза още, че след встъпването си в изпълнителната власт Радев изглежда по-различно в публичното пространство и е спаднал “апломбът му на президент”.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова