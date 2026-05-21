Библиотеките вече не са само рафтове с книги – те дигитализират културно наследство, помагат на хора със зрителни затруднения и се борят с информационния шум на XXI век. Университетската библиотека на СУ получи голямото отличие „Библиотека на годината 2025“, а зад наградата стои една по-голяма тема – как знанието оцелява в света на бързото съдържание.

„Университетската библиотека през последната година успя да ускори процеса на дигитализация и осигуряването на достъп до съдържание за изследователи, студенти и потребители. Тя е библиотеката с най-голям принос към Националното хранилище за наука с отворен достъп. Над 29 000 заглавия са предоставени от университетската библиотека”, разказа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

„Библиотеката на СУ през изминалата година е успяла да направи промяна и в софтуера, който използва за достъп до дигитално съдържание. Осигурена е възможност за пълнотекстово търсене с интерфейс, ориентиран към ползвателя, а не толкова към нуждите на библиотечните специалисти. Така те са успели да сканират над 1,2 единици през изминалата година”, обясни Тарандова.

Казва обаче, че не е лесно решението коя библиотека да бъде наградена.

„Те са различни — има училищни, читалищни, регионални, общински и, разбира се, най-големите университетски библиотеки. Затова решенията не са лесни. Но с оглед на това до колко хора достига дейността им и колко хора могат да се възползват от труда на дадена институция през годината, така определяме и победителите”, обясни Тарандова.

Десислава Милева от Националната библиотека е отличена тази година за млад библиотекар.

