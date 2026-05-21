РИОСВ принудително спира от експлоатация енергиен котел 2 на ТЕЦ „Бобов дол”. Това се случва, след като от инспекцията са установили нередности и пропуски в работата на съоръжението, които водят до неорганизирани емисии.



Години наред от близките населени места протестираха срещу замърсяването на околната среда, като за основен източник на проблемите с чистотата посочваха именно централата. Сега след спирането от експлоатация на котел 2 очакванията на властите са това да доведе до осезаемо подобрение в качеството на въздуха. Междувременно от инспекцията посочиха, че са в ход и други административно-наказателни процедури, за които на ТЕЦ „Бобов дол” ще бъдат наложени санкции.

„Със заповедта беше спрян от експлоатация енергиен котел 2 до отстраняване на нередностите. Установени са пропуски в работата на енергийния котел, които водят до неорганизирани емисии. Дружеството разполага с три котела. Единият от тях е в ремонт, а другият трябва да остане в експлоатация, така че да работи минимум един котел. Сроковете са до предприемането на ефективни мерки, които да дадат нужния резултат”, заяви Наско Станимиров от РИОСВ-София.

„През последните месеци има десетки сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, вменени в условията на издаденото разрешително на ТЕЦ „Бобовдол”. Направени са проверки и е установено наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Установено е още, че има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещия енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори преди сероочистващата вентилация", обясни министърът на екологията Росица Карамфилова по време на брифинг. Тя заяви, че съгласно закона е забранено димни газове да се изпускат, преди те да преминат през съответното сероочистване.

По време на проверката е установено, че има отвеждане от отпадъчни газове от изпускателно устройство, което е единствено и само пригодно и е допустимо през него да преминават димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа. Установено е, че инсталацията не е била в такъв преходен режим.

Министърът обясни, че от 2020 година досега са наложени над 117 акта на санкции над 9 милиона лева. Потвърдени и събрани са малко над 1 милион евро санкции. От началото на годината са извършени 29 проверки и са съставени над 13 акта досега за нарушения на екологичното законодателство.

Карамфилова обясни, че към момента енергиен котел 1 е в ремонт, извършени са ремонти на енергиен котел 3. Котел 2 ще остане затворен до отстраняване на нарушенията.

Министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че за осигуряване на непрекъснатото електрозахранване на София и София област ТЕЦ „Бобовдол” трябва да работи с минимум един блок.

От ръководството на ТЕЦ „Бобов дол” разпространиха официална позиция:

„За нас - ръководството на ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД е важно, че Министерството на енергетиката разбира значимостта на ТЕЦ БД и усилията, които полагаме. 70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ще обновим и оставащия втори блок, с което надяваме се - ще заслужим доверието на обществото и институциите.

Разбираме грижата за околната среда. Направили сме рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата и това е въпрос на време да стане видимо за всички. За 2027 година ключова цел е завършване на газовото трасе. Форсмажорните обстоятелства от миналата година ни забавиха малко, но плановете ни остават същите. Не чакаме неволята, работим и се състезаваме с времето.

Държим да подчертаем, че наложената мярка е временна и касае единствено Енергиен котел №2.

В този момент обаче проблем за енергийната сигурност може да възникне, защото котел 1 е изведен в планов ремонт до края на м. септември. Това означава, че със затварянето на 2 блок централата остава без резервна заместваща мощност при авария на блок 3 до отмяна на Принудителната административна мярка.

ТЕЦ „Бобов дол” е важна централа за България, защото:

1. Осигурява основното електрозахранване на София и затварянето му крие сериозни рискове;

2. Централата е част от енергийната сигурност и предвид световната енергийна криза е важно България да има диверсифициран енергиен микс, част от който са местните български въглищата;

3. Централи като ТЕЦ БД са много важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличения дял електроенергия, произведена от възобновяеми източници и нискоемисионни горива.

ТЕЦ „Бобов дол” има готовност да предложи серия от мерки за отстраняване на причините, довели до административната мярка на компетентните органи, за да бъде преодоляна ситуацията със затворената мощност за оптимално време.

Паралелно с това, централата продължава своята мащабна програма за екологична модернизация, внедряване на природен газ, водород и развитие на фотоволтаичния си парк. Периодът на временно спиране на този конкретен блок ще бъде използван от техническите екипи за детайлно обследване и допълнителни подобрения, гарантиращи пълно екологично съответствие. Основен приоритет остава запазването на прехраната на близо 1000 служители в централата и техните семейства и енергийната сигурност и независимост на България”.

Редактор: Цветина Петрова