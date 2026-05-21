Най-малко четирима души загинаха и шестима бяха ранени в сряда вечерта при срутване на сграда в мароканския град Фес, разположен на около 200 км от столицата Рабат, предаде "Ройтерс", като се позова на местните власти.

Причините за трагедията вече се разследват, а обитателите на съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания, заявиха властите, без да оповестяват повече подробности.

В края на миналата година във Фес, един от най-старите градове в Мароко и популярна туристическа дестинация, се срутиха две жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22.

