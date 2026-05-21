Радиостанция в Англия се извини, след като по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III, съобщава „Би Би Си“.

Радио „Каролайн“ призна, че грешката е резултат от „компютърна повреда“ в основното им студио нa 19 май, която е задействала автоматизирана процедура, използвана при смърт на монарх.

„Поради компютърна грешка в нашето главно студио процедурата за смърт на монарх, която всички британски станции поддържат в готовност, но се надяват никога да не използват, беше случайно активирана във вторник следобед. Това доведе до погрешното съобщение, че Негово Величество кралят е починал“, заяви управителят на радиото Питър Мур в социалните мрежи.

King Charles III has passed away - Radio Caroline pic.twitter.com/yfdHAlKZ5T — The Premium 24 (@ThePremium24X) May 21, 2026

Той допълни, че след това радиото е замлъкнало автоматично, както изисква протоколът, което е позволило бързо да бъде установена грешката и да се възстанови нормалната програма с извинение в ефир.

„Извиняваме се на Негово Величество кралят и на нашите слушатели за причиненото безпокойство“, посочи още Мур.

Крал Чарлз III е жив и здрав и за последно беше на посещение в САЩ и Бермудските острови в края на април и началото на май 2026 г.

