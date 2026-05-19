Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може отново да нанесе удари по Иран, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта.

По думите му, той е бил само на час от решение за атака, но е отложил операцията след ново предложение от Техеран. Той допълни, че Китай е обещал да не изпраща оръжия и военно оборудване на Иран. Основна цел на евентуално споразумение остава предотвратяването на иранска ядрена програма.

Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако САЩ подновяват атаките си

"Щяхме да нанесем удар съвсем скоро. Това щеше да се случва точно сега. Да, всичко беше готово. Корабите ни, всичко беше натоварено догоре. Бяхме напълно готови да започнем“, заяви президентът на Съединените щати.

