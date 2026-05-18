Министерството на правосъдието на САЩ обяви създаването на фонд от 1,776 млрд. долара за компенсации на съюзници на президента Доналд Тръмп, които твърдят, че са били несправедливо преследвани от предишната администрация. Това е безпрецедентен ход, който ще позволи на администрацията на президента да изплаща средства на негови поддръжници чрез държавна агенция, контролирана от него, с пари на данъкоплатците. Изглежда почти няма ограничения кой може да подаде иск към фонда. Тръмп многократно е заявявал, че негови съюзници са били политически преследвани от съдебната система – от разследването за предполагаема руска намеса до близо 1600 души, обвинени във връзка с щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Създаването на фонда идва, след като Тръмп оттегли делото си за 10 млрд. долара срещу Данъчната служба на САЩ, в което твърдеше, че институцията не е успяла да защити неговите данъчни декларации и тези на Trump Organization от неразрешено изтичане на информация. Самият Тръмп няма да получи плащания, но ще получи официално извинение, съобщиха от Министерството на правосъдието.

„Държавният апарат никога не бива да бъде използван срещу който и да е американец и намерението на министерството е да поправи допуснатите грешки и да гарантира, че това няма да се повтори“, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, който преди това бе част от личния защитен екип на Тръмп.

Фондът ще бъде управляван от комисия от петима членове, чиито имена все още не са обявени. Тръмп ще има правомощията да освобождава всеки от тях. Министерството на правосъдието уточни, че „няма партийни изисквания за подаване на иск“, а заявления ще се приемат до 15 декември 2028 г. – месец преди края на втория президентски мандат на Тръмп.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър определи създаването на фонда като „покварено“. „Тръмп си стиска ръката сам със себе си, за да финансира своята армия от бунтовници с милиарди. От всички корупционни действия, които е извършил, това е едно от най-покварените“, написа демократът от Ню Йорк в X.

Редактор: Станимира Шикова