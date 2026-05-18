Иран: Готови сме да „преподадем урок" на всеки агресор
Доналд Тръмп предупреди, че „времето изтича“ за Техеран
Иранските медии съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. Съобщението идва след поредната заплаха от американския президент Доналд Тръмп. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия.
„Въпреки факта, че американската страна публично обяви, че иранският план е отхвърлен, ние получихме от тях чрез пакистанския посредник, набор от точки и корекции. От деня, в който нашето становище беше изпратено на американската страна чрез Пакистан, ние се сблъскахме с техен набор от предложения. Те бяха разгледани през последните няколко дни и отговорът ни – предаден”, заяви говорителят на МВнР на Иран Есмаил Багхаеи.
В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран – основен повод за разногласията между двете страни. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна.Редактор: Ивайла Маринова
