Самолет на Хърватските авиолинии (Croatia Airlines) по маршрута Сплит – Франкфурт със 132 пътници на борда е излязъл от пистата днес при излитане от хърватския град, съобщи ХИНА. Пътниците и 5-членният екипаж са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях. На машината обаче при инцидента са нанесени щети, каза Мате Мелван, началник на пътническите полети на летище Сплит.

По неустановени до момента причини самолетът "Еърбъс A220-300" излязъл от пистата и спрял частично на тревена площ. Той бил повреден след сблъсък с вертикален маркер и осветлението на пистата.

По случая се води разследване. На пътниците се оказва съдействие, за да продължат пътуването си.

Редактор: Дарина Методиева