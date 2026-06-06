В подкаст британската супермоделка и актриса Кара Делевин говори за сексуалното насилие. Тя призна, че сексуалните ѝ експерименти са се случвали под влиянието на наркотици, често е фантазирала за тях, но не е искала да действа. „Отне ми известно време, за да разбера наистина, че съм била сексуализирана. Никога преди не съм го признавала, не съм искала да се справям с това, не съм се оправдавала и не съм се чувствала зле за това. Позволявах на хората да се възползват от мен сексуално, защото понякога чувствах, че това е всичко, на което съм способна“, обясни моделката.

Според звездата това осъзнаване е предизвикало мисли за самоубийство. Делевин добави, че се чувства виновна и недостойна за кариерните си постижения. „Самоубийствените мисли се завърнаха, когато бях на върха на славата си, когато трябваше да бъда най-щастлива, но се чувствах виновна, че не заслужавах нищо от това. Бях много близо до това да отнема живота си“, сподели тя.

Кара Делевин обяви старт на музикалната си кариера и турне (ВИДЕО+СНИМКА)

Делевин разкри, че е употребявала наркотици всеки ден. Тя обясни, че в началото те са ѝ помагали да се справи с емоционалните проблеми, свързани с болестта и психичното здраве на майка ѝ, но с течение на времето е станала дълбоко пристрастена към тях. „Когато за първи път започнах да употребявам наркотици, това беше по социални причини. Но после осъзнах, че е лошо, когато започнах да го правя сама, и наистина ми харесваше. Хората не ме съдеха за това и аз не се съдех. Можех просто да изчезна. Дълбоко в себе си знаех, че това е проблем“, призна тя, добавяйки, че не само е употребявала наркотици, но и ги е продавала поради липса на пари.

Тя е маскирала зависимостта си зад публичен имидж. „Когато си успешен и когато изглежда, че всичко върви чудесно, когато косата и гримът ти са направени, това е почти нормално“, заключи тя.

Редактор: Дарина Методиева