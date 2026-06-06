Слънчевата система може да е изгубила две планети в далечното си минало, а нови изследвания задълбочават мистерията около случилото се преди около 4 млрд. години. Ново изследване на модела „Ница“ - един от популярните модели за ранната Слънчева система - разкрива потенциално сериозен проблем, свързан с историята на луните на Уран.

Моделът „Ница“, публикуван за пръв път през 2005 г., предполага, че Слънчевата система може да е започнала с шест гигантски планети - с един или дори два допълнителни ледени гиганта - освен познатите днес Уран и Нептун. Според него и шестте са мигрирали от началните си позиции, предизвиквайки гравитационна нестабилност, след което четирите съществуващи днес са се установили в настоящите си орбити, а другите две са напуснали системата. Моделът обяснява успешно редица явления - сред тях Късната тежка бомбардировка, мащабната архитектура на системата и обширната популация от троянски астероиди на Юпитер.

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Екип от астрономи, ръководен от астрофизика Матю Клемент от университета „Джонс Хопкинс“, решава да провери как моделът се отразява на Слънчевата система на по-детайлно ниво - конкретно върху луните на Юпитер и Уран. Изследователите симулират срещи въз основа на пълния спектър от предложени начални условия за външната Слънчева система при два варианта: единият с един допълнителен леден гигант, а другият - с два. Резултатите показват, че повечето симулации са дестабилизирали луните на Уран до степен на сблъсъци, изхвърляния и значителни орбитални промени - история, която противоречи на сегашния им облик. Луните на Юпитер са се справили значително по-добре, но изследователите са открили само един сценарий, при който спътниковите системи на двете планети оцеляват едновременно.

Според авторите резултатите имат три потенциални последствия: луните на Уран са претърпели дестабилизиращи сблъсъци по онова време; настоящата версия на модела „Ница“ се нуждае от преразглеждане; или Слънчевата система е резултат от малко вероятна еволюция, при която Уран и другите гигантски планети почти не са имали близки гравитационни срещи. Последният вариант би предполагал, че Уран е претърпял поне два сериозни инцидента - събитието, наклонило го настрани, и нестабилността, описана от модела „Ница“.

Редактор: Дарина Методиева