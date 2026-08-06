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Организаторите осигуриха одеяла, вода и специални удобства за домашните любимци
Десетки кучета замениха разходката в парка с кино вечер в Лос Анджелис. Заедно със своите стопани, те гледаха култовия семеен филм „Въздушният Бъд“ от 1997 г.
Главният герой в лентата – Голдън ретрийвърът Бъди, се превръща в баскетболна звезда, а историята му има множество филмови продължения. Събитието беше организирано по повод очаквания през януари нов филм за любимия герой „Въздушният Бъд се завръща“. Гостите имаха възможност да видят откъс от продукцията и да се снимат с четириногата звезда.
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Организаторите осигуриха одеяла, вода и специални удобства за домашните любимци, превръщайки прожекцията в истински празник за цялото семейство.Редактор: Дарина Методиева
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