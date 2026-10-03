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Храброст, битки и една история, която повече от хилядолетие по-късно продължава да се разказва в класната стая
Понякога историята излиза от учебниците и отново влиза в настоящето. Тази събота един от най-разпознаваемите български владетели отново ще бъде в центъра на общественото внимание. Но как цар Самуил живее в съзнанието на едно ново поколение и какво остава от историята му отвъд датите и уроците?
За децата цар Самуил е владетел от Средновековието. Име, което срещат в учебника, но и история, която вече могат да разкажат със свои думи.
„Ще запомним цар Самуил с неговата храброст и битките му. Той се е бил за България, да бъде силна държава и се е бил срещу император Василии II”, споделят ученици.
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Храброст, битки и една история, която повече от хилядолетие по-късно продължава да се разказва в класната стая.
„Несъмнено това, че останките му ще се върнат в България ще промени българската история, ще повиши националната ни гордост”, заяви Христо, учител по история и цивилизации.
И ако след всички дати и уроци остане само едно нещо, учителят вече знае кое иска да бъде то.
„Трябва да бъде запомнен с това, че се е борил за България до последен дъх буквално”, обясни още учителят.
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