Столичната община въвежда организация на движението в района на „Орлов мост“ в събота - 03.10.2026 г., във връзка с тържествената церемония „България посреща Цар Самуил“.

От 13:50 ч. до 14:20 ч. се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“.

Организацията се въвежда във връзка с провеждането на артилерийски салюти по повод церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил.

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Също така се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки от 9.00 часа на 03.10.2026 г. по бул. „Цар Освободител“ в участъка от ул. „Георги С. Раковски“ до пл. „Независимост“ за подготовка на терена.

От 12.00 часа на 03.10.2026 г. се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по следните улици:

- ул. „Мими Балканска“ в участъка от ул. „Източна тангента“ до бул. „Брюксел“;

- бул. „Брюксел“ в участъка от ул. „Мими Балканска“ до бул. „Цариградско шосе“;

- бул. „Цариградско шосе“ в участъка от бул. „Брюксел“ до бул. „Васил Левски“;

- ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”;

- бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Княз Александър Дондуков“;

- ул. „Княз Александър І” между ул. „Съборна” и пл. „Княз Александър І”;

- ул. „Дякон Игнатий“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Георги Бенковски“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „6-ти септември“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „ Александър Невски”;

- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Александър Невски”;

- ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до Британското посолство;

- ул. „Георги С. Раковски“ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Княз Александър Дондуков“;

- ул. „Дунав“ между пл. “Александър Невски“ и ул. „Московска“;

- ул. „11-ти август“ между пл. „Александър Невски“ и ул. „Московска“.

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Редактор: Цвета Лазаркова