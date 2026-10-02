Украйна получи 2,9 милиарда евро по специална програма, обяви президентът Володимир Зеленски в публикация във Facebook.

„Благодаря на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на страните членки на ЕС за решението им да отпуснат 2,9 милиарда евро за Украйна по Програмата за Украйна“, написа Зеленски.

По думите му подкрепата е особено навременна и ще помогне за гарантирането на макрофинансовата стабилност на Украйна и за укрепването на отбранителните ѝ способности.

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„Заедно работим в пълна координация, за да приложим всичките ни споразумения. Благодаря на ЕС за помощта му и за непоколебимата солидарност“, пише още Зеленски.

По-рано украинският премиер Сергий Корецки обсъди финансовите нужди на Украйна за 2026-2027 г. с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо и ръководството на банката.

Редактор: Цвета Лазаркова