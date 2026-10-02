Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила значително през септември, достигайки 3,8%, показва предварителната оценка на Евростат. Месец по-рано показателят беше 3,2%, а през юли - 2,9%.

Основният двигател на ръста са цените на енергията. През септември те са били с 18,8% по-високи спрямо същия месец на миналата година. За сравнение, през август годишното им увеличение беше 14,3%, а през юли - 10,3%. Ускорение се отчита и при услугите. Цените в този сектор са нараснали с 3,2% на годишна база през септември спрямо 3% през август.

Инфлацията в ЕС достигна рекорден тригодишен връх

При храните, алкохола и тютюневите изделия инфлацията също се засилва - от 1,1% през август до 1,4% през септември. Обратна е тенденцията при неенергийните промишлени стоки. При тях годишното поскъпване леко се забавя - от 1,2% през август до 1,1% през септември.

Така енергията остава компонентът с най-висок годишен темп на поскъпване и има ключова роля за ускоряването на общата инфлация в еврозоната.

Данните показват рязка промяна спрямо началото на годината. През март инфлацията в еврозоната беше 2,6%, през април се повиши до 3%, а през май достигна 3,2%. През юни последва известно забавяне до 2,8%, преди показателят отново да тръгне нагоре - до 2,9% през юли, 3,2% през август и 3,8% през септември.

Евростат отчете ръст на инфлацията в ЕС и еврозоната през март

Ускорението идва на фона на силния ръст на енергийните цени и продължаващата несигурност около конфликта в Близкия изток. Европейската централна банка вече предупреди, че войната в региона продължава да създава инфлационен натиск, а развитието на енергийните цени остава един от основните рискове пред икономиката на еврозоната.

Инфлацията от 3,8% остава значително над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. От началото на 2026 г. България също е част от еврозоната, която вече включва 21 държави. Данните на Евростат за периода от януари тази година нататък отчитат страната ни при изчисляването на общия показател за валутния съюз.

Редактор: Цветина Петкова