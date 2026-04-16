Годишната инфлация в еврозоната се е повишила до 2,6% през март 2026 г., спрямо 1,9 през февруари, показват данните на Евростат. Това е леко над първоначалната оценка от 2,5 на сто.

За сравнение, година по-рано инфлацията в еврозоната е била 2,2%. В рамките на целия Европейски съюз тя достига 2,8 през март, при 2,1 на сто месец по-рано. Най-ниска инфлация е отчетена в Дания (1,0%) и в Чехия, Кипър и Швеция (по 1,5 на сто). В другия край са Румъния с 9,0%, както и Хърватия и Литва с над 4.

Месечната инфлация през март 2026 г. е 0,9%, средногодишната - 4,5%

В България годишната инфлация достига 2,8%, като се ускорява за първи път от септември 2025 г. На месечна база цените у нас нарастват с 1%. Според националната статистика обаче инфлацията е по-висока - 4,1 на годишна и 0,9% на месечна база.

Общо в повечето страни от ЕС се наблюдава ускоряване на инфлацията. Тя се увеличава в 23 държави, намалява в три и остава без промяна в една.

Основен двигател на поскъпването в еврозоната са услугите, следвани от енергията и храните. На месечна база най-голям ръст на цените е отчетен в Португалия, Гърция и Латвия, докато спад има само в Швеция.

Редактор: Цветина Петкова