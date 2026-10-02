Газта по бензиностанциите поевтиня след отпадането на акциза. Към 12:00 часа горивата не показват промяна в цената си спрямо последното денонощие.

Средно литър А95 струва 1,68 евро, дизелът регистрира спад - 1,90 евро.

Пропан-бутанът се продава за 0,61 евроцента, като преди падането на акциза, в края на септември, средната му цена е била 0,69 евроцента.

Метанът се търгува за 1,41 евро за килограм.

Мярката с нулевия акциз обаче е временна - само до Нова година, и не засяга бензина и дизела. Затова вчера започна и изплащането на еднократната помощ от 50 евро, отпусната заради покачващите се цени на горивата и храните. Мярката засяга над половин милион българи, които имат доходи под линията на бедност. Вчера на места имаше забавяне на изплащането.

Започва изплащането на „инфлационния чек” за уязвимите групи

Пред пощенската станция във Видин се е образувала опашка от чакащи за помощта от 50 евро. Мярката е изплатена на около сто души от сутринта до обяд. По информация на NOVA парите са свършили, затова хората чакат, докато дойде нова сума. От пощенската станция уверяват, че няма да има забавяне при новото раздаване.

„В момента хората могат да си вземат помощта от 50 евро. Има желаещи. А в по-малките населени места ни е необходимо физическо време, докато средствата достигнат до тях“, обясни Лазаринка Лазарова от пощенска станция - Видин.

Хората в селата ще могат да си вземат парите в понеделник. А тези, които вече са получили сумата, казват, че ще я използват, за да си платят сметките или да си купят лекарства.