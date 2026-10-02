-
На 9 години и с четири титли на България - Дария излиза на ринга на EFA Championship
-
Иван Петлешков с право на отговор заради споменаването на името му след убийството на Илиян Филипов
-
Започна традиционната „Златна седмица“ в Китай (ВИДЕО)
-
Спортни новини (01.10.2026 - късна)
-
Стотици светлини озариха София по време на благотворителното бягане „Светулки RUN“
-
Нов завод за фотоволтаични модули отвори врати в Кърджали
Днес трябва да бъде завършен и монтиран саркофагът
Последни приготовления преди завръщането на тленните останки на Цар Самуил. Днес трябва да бъде завършен и монтиран саркофагът, в който ще бъде положен владетелят.
Той се изработва в цех за мраморни изделия във Велинград. Орнаментите върху саркофага включват изображения на два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Също така има изображение на герба, който е взет от плащеницата, с която е погребан българския цар. Името на Самуил е изписано върху саркофага.
Саркофагът на цар Самуил ще бъде украсен с изображения на лъв, дворец и икона
Тленните останки ще бъдат посрещнати с официална церемония в София в събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в църквата „Света София“.
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУК
Гледайте специалните студиа на NOVA „САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР“
днес от 20:00 часа с Николай Дойнов и утре веднага след обедните новини. На живо ще проследим историческата церемония с Николай Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни