Последни приготовления преди завръщането на тленните останки на Цар Самуил. Днес трябва да бъде завършен и монтиран саркофагът, в който ще бъде положен владетелят.

Той се изработва в цех за мраморни изделия във Велинград. Орнаментите върху саркофага включват изображения на два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Също така има изображение на герба, който е взет от плащеницата, с която е погребан българския цар. Името на Самуил е изписано върху саркофага.

Саркофагът на цар Самуил ще бъде украсен с изображения на лъв, дворец и икона

Тленните останки ще бъдат посрещнати с официална церемония в София в събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в църквата „Света София“.

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днес от 20:00 часа с Николай Дойнов и утре веднага след обедните новини. На живо ще проследим историческата церемония с Николай Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.

Редактор: Цвета Лазаркова