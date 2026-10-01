Близо 750 служители на реда ще бъдат ангажирани с охраната на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София. Това съобщи на брифинг началникът на сектор „Масови мероприятия“ в отдел „Охранителна полиция“ при СДВР старши инспектор Иван Георгиев.

Церемонията ще започне на площад „Княз Александър I Батенберг“, след което тленните останки ще бъдат пренесени до базиликата „Света София“. Заради събитието още от ранните часове на деня ще бъдат въведени ограничения за паркирането и движението в центъра на столицата.

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Организацията ще започне около 4:00 часа на 3 октомври, когато съгласно заповед на Столичната община трябва да бъдат освободени от автомобили няколко ключови пространства в центъра.

Сред тях са паркингът на площад „Батенберг“, ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Гурко“, пространството пред Националния археологически музей и БНБ, районът около храм-паметника „Св. Александър Невски“, както и части от ул. „Московска“ и площад „Николай Гяуров“.

Около 10:00 часа, когато се очаква да започне събирането на граждани, поетапно ще бъдат въведени и ограничения за автомобилното движение в района на бул. „Цар Освободител“, ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Дондуков“.

Полицията ще обособи две зони около мястото на официалната церемония. Първата ще бъде предназначена за самото държавно събитие и ще бъде отделена от полицейски служители, без да се поставят метални заграждения или ленти.

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Във втората зона ще могат да присъстват граждани. На определени места ще има т.нар. филтровъчни пунктове, където полицаите ще извършват проверки по преценка. „Филтровъчните пунктове са места, на които са разположени полицейски служители и те ще извършват избирателна проверка на гражданите, които желаят да наблюдават събитието“, обясни Георгиев.

Такива пунктове ще има откъм площад „Независимост“, градинката пред Народния театър „Иван Вазов“, района на „Гранд хотел София“, ул. „Бенковски“ при бул. „Цар Освободител“, храм-паметника „Св. Александър Невски“, ул. „Московска“ и паметника на Цар Освободител.

Няма да бъдат допускани хора, които носят опасни или забранени предмети, сред които стъклени бутилки и метални палки, както и вещи, които могат да застрашат присъстващите.

За сигурността на събитието ще отговарят 550 служители на СДВР, подпомогнати от още около 200 служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, съобщи Георгиев.

Допълнителни ограничения ще бъдат въведени около и след 12:00 часа заради придвижването на кортежа с тленните останки от летище „Васил Левски“ до центъра на София. Маршрутът ще премине през ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Цар Освободител“.

Георгиев подчерта, че спирането на движението ще бъде за възможно най-кратко време. Точният час ще зависи и от пристигането на самолета. „Ако движението бъде спряно около 12:30 часа, предполагам, че най-късно до около 13:30 часа ще бъде възстановено“, посочи той.

Изключение ще бъдат участъци от бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“ в непосредствена близост до мястото на церемонията. Очаква се официалната церемония на площад „Батенберг“ да приключи около 13:25 часа. След това ще започне шествието, с което тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени до базиликата „Света София“.

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Маршрутът ще премине по бул. „Цар Освободител“, след това по ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, откъдето процесията ще достигне до храма.

Гражданите няма да могат да се включват непосредствено в шествието и да се движат по пътното платно заедно с него. Те ще могат да наблюдават процесията от тротоарите, доколкото броят на присъстващите позволява това. „Няма да се допускат граждани на пътното платно, за да се движат заедно с шествието, което пренася тленните останки на цар Самуил“, уточни Георгиев.

Мерките за сигурност няма да приключат с церемонията на 3 октомври. След полагането на останките СДВР ще продължи да охранява мястото за определен период. По думите на старши инспектор Георгиев впоследствие ще бъде взето решение как да бъде организирана постоянната защита на мястото, включително чрез технически средства за наблюдение.

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Редактор: Цветина Петкова